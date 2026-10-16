به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، آتش‌سوزی در منطقه گردشگری کرم‌آباد رمشک، به بیش از ۳۰ اصله درخت نخل مثمر خسارت وارد کرد.

مسلم سعید، شهردار رمشک، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به وقوع این حادثه گفت: در پی آتش‌سوزی در منطقه گردشگری کرم‌آباد، بیش از ۳۰ اصله نخل مثمر آسیب دید.

وی افزود: حضور به‌موقع آتش‌نشانان و تلاش نیرو‌های امدادی برای مهار آتش، از گسترش حریق و سرایت آن به منازل مسکونی این منطقه جلوگیری کرد.

شهردار رمشک با اشاره به اهمیت حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تأکید کرد.

کرم‌آباد از مناطق گردشگری رمشک است که نخلستان‌های آن بخشی از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه به شمار می‌رود.