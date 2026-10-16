شهردار تهران در سفر به یزد با تأکید بر نقش فداکاری شهدا و ایستادگی خانواده‌های آنان در تقویت اقتدار و وحدت ملی، انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده را از رسالت‌های مهم امروز دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر در یزد، بر ضرورت تداوم راه شهدا، پاسداشت آرمان‌های آنان و انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

این دیدار با حضور آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

زاکانی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) به خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از مجاهدت پرستاران، به‌ویژه در دوران جنگ، گفت: همان‌گونه که حضرت زینب (س) پیام کربلا را به نسل‌های آینده رساند، امروز نیز وظیفه داریم این دوران را به‌درستی تبیین کنیم و پیام و ارزش‌های آن را به آیندگان انتقال دهیم.

وی افزود: فداکاری شهدا و ایستادگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران، زمینه‌ساز تقویت اقتدار و وحدت ایران اسلامی شده است و این الگوی برخاسته از ارزش‌های انقلابی و ولایی باید به نسل‌های آینده معرفی شود.

در این دیدار، جمعی از همسران و اعضای خانواده‌های شهدا نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.