به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان لرستان گفت:رقابت های ورزشی نابینایان و کم‌بینایان استان لرستان،هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید و هفته ی ملی پارالمپیک،در خرم‌آباد برگزار شد.



سیف افزود:این رقابت ها با هدف توسعه ی ورزش افراد دارای آسیب بینایی،شناسایی استعدادهای ورزشی و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات قهرمانی کشوری در رشته‌های گُلبال و طناب‌کشی و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.



بیرانوند مسئول برگزاری مسابقات هم گفت:در شش ماه اخیر اردوهای استانی در شهرستان دورود و الیگودرز برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شده است.



