مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا سیستان و بلوچستان، از آغاز ثبت‌نام خادمی شهدا ویژه ساکنان این استان خبر داد، و گفت: داوطلبان از ۲۴ مهرماه می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه خادمین ره‌نور مراجعه نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ حجت‌الاسلام سید روح‌الله سجادی بیان کرد: ثبت‌نام خادمی شهدا ویژه ساکنان استان سیستان و بلوچستان، از ۲۴ مهرماه لغایت ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

وی افزود: خواهران و برادران می‌توانند جهت ثبت‌نام در تاریخ یادشده، به سامانه خادمین ره‌نور به آدرس http://khademin.rahnoor.ir مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: داوطلبان پس از ثبت‌نام و انجام فرآیند گزینش، می‌توانند در برنامه‌های کمیته خادمین شهدا در مناطق راهیان نور، تشییع و تدفین شهدا، گلزار‌های شهدا و اردو‌های جهادی، در عرصه‌های رسانه، پشتیبانی، اداری مالی و... بعنوان خادم شهدا فعالیت نمایند.