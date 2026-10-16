پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی، حمایت از هنرمندان حوزه تئاتر کودک و نوجوان و ایجاد نشاط اجتماعی در بندرعباس آغاز به کار کرد.

جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در بندرعباس

جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در بندرعباس

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در این جشنواره، برنامه‌های متنوعی در بخش‌های صحنه‌ای و عروسکی در مکان‌های پلاتوآفتاب و فرهنگسرای طوبی بندرعباس به روی صحنه می‌رود.

فرخنده جلالی افزود: آثار از هشت استان هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، خراسان شمالی، تهران و همدان است.

وی گفت: سه اثر فاخر از استان خوزستان و شهرستان میناب درباره‌ی جنایت مدرسه شجره طیبه میناب به نمایش در می‌آید.

جلالی افزود: در نخستین روز از این جشنواره نمایش «یه خونه، یه اتاق، یه بچه» به کارگردانی آناهیتا محملی و نویسندگی مهرنوش ایرانخواه در بخش میناب از هرمزگان در پلاتوآفتاب و نمایش «خداداد» به کارگردانی فهیمه اسدیان و نویسندگی سیروس همتی در بخش عروسکی از خراسان رضوی در فرهنگسرای طوبی به روی صحنه رفت.

وی افزود: همچنین فردا نمایش «چارقد گل‌دونه خانم» به کارگردانی یگانه عبدالملکی در بخش عروسکی از کرمانشاه در پلاتوآفتاب و نمایش «سفر سبز» به کارگردانی ایوب رحیمی در بخش میناب از هرمزگان نمایش «نقش زندگی» به کارگردانی فاطمه شکوری و نویسندگی حمید براتی در بخش عروسکی از خراسان شمالی در پلاتوآفتاب نمایش داده می‌شود.

همچنین نمایش «میم مثل میناب» به نویسندگی و کارگردانی عبدالحسین جلیل نسب و آمنه پورحسینی در بخش میناب از خوزستان و نمایش «هشت بهشت» به نویسندگی و کارگردانی عدالت فرزانه در بخش صحنه‌ای از اردبیل در فرهنگسرای طوبی به روی صحنه رفت.

در آخرین روز این جشنواره نیز نمایش «آهوی چوبی» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی (بخش عروسکی - تهران)، نمایش «آهوانه شازده» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری (بخش صحنه‌ای - هرمزگان) و نمایش «بچه‌های حبه» به کارگردانی مصطفی داوطلب نظام و نویسندگی علی ساقی (بخش صحنه‌ای - خراسان رضوی) در پلاتوآفتاب نمایش داده می‌شود.

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جلالی افزود: همچنین نمایش «سفر» به نویسندگی و کارگردانی آیدا شهابی باهر (بخش صحنه‌ای - همدان)، نمایش «خاله دوست کجاست» به نویسندگی و کارگردانی رضا جوشعار (بخش صحنه‌ای - هرمزگان) و نمایش «کلاغ‌ها» به کارگردانی علیرضا شریفی نیا و نویسندگی حسین قربانی حسین (بخش صحنه‌ای - خراسان رضوی) در فرهنگسرای طوبی اجرا می‌شود.

آیین پایانی این جشنواره ملی، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می‌شود.