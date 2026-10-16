تیم استقلال کازرون، نماینده استان فارس، در نخستین گام از سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با نمایشی اقتدارآفرین مقابل نفت امیدیه به پیروزی رسید و صدرنشین جدول رده‌بندی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم استقلال کازرون، نماینده استان فارس، در نخستین گام از سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با نمایشی اقتدارآفرین مقابل نفت امیدیه به پیروزی رسید و صدرنشین جدول رده‌بندی شد.

سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور از امروز آغاز شد و در یکی از دیدار‌های مهم، تیم استقلال کازرون میزبان خود تیم نفت امیدیه را با نتیجه ۳۲ بر ۱۲ شکست داد.

با این پیروزی پرگل، نماینده فارس در همان هفته نخست در صدر جدول لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

گفتنی است هندبالیست‌های کازرونی فصل گذشته نیز در لیگ برتر هندبال مردان کشور عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بودند.