به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ویژه مهاباد گفت: مانور آمادگی انتخابات الکترونیک برای بررسی میزان آمادگی مجموعه اجرایی و نظارتی و آشنایی شهروندان با مراحل احراز هویت و ثبت رأی الکترونیک در مسجد جامع مهاباد اجرا شد. صلاح کردستانی افزود: برابر تصمیمات ستاد انتخابات، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر روستا به صورت تمام الکترونیکی و با مشخص شدن زمان آن برگزار می‌شود. به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ویژه مهاباد مانور آمادگی انتخابات الکترونیک در راستای شفافیت و تسریع در انتخابات و آشنایی شهروندان با مراحل احراز هویت و ثبت رأی الکترونیک برگزار شد.