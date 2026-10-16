تیم‌های گروگانگیر وابسته به گروهک‌های تروریستی که درصدد سنگ‌اندازی در پیشرفت امورات سیستان و بلوچستان هستن، با اقداماتی همچون گروگانگیری و ترور مانع این پیشرفت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ تیم‌های تروریستی چند روز قبل، یک نفر از کارکنان طرح‌های گازرسانی را در سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته، که در کمتر از ۲۴ ساعت در عملیات رزمندگان اسلام علیه این تیم تروریستی، در منطقه کورین زاهدان، فرد گروگان گرفته شده آزاد می‌شود.

گروگان آزادشده، در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما از جزئیات این اتفاق می‌گوید.