به مناسبت هفته استاندارد، مسابقات فرهنگی ورزشی پایگاه بسیج اداره کل استاندارد استان یزد، در رشته‌های طناب‌کشی ویژه آقایان و دارت ویژه بانوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته استاندارد، مسابقات فرهنگی ورزشی پایگاه بسیج اداره کل استاندارد استان یزد، در رشته‌های طناب‌کشی ویژه آقایان و دارت ویژه بانوان برگزار شد. این مسابقات با هدف ایجاد نشاط و پویایی در محیط کار، تقویت روحیه همدلی و مشارکت جمعی و در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد برگزار شد.

برگزاری این‌گونه مسابقات فرهنگی ورزشی، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای کارکنان، فرصتی برای ترویج مفاهیم استاندارد، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ کیفیت، ایمنی و مسئولیت‌پذیری فراهم می‌کند.

در پایان این رقابت ها، به برندگان مسابقات جوایزی اهدا شد و از حضور و مشارکت کارکنان در این برنامه فرهنگی ورزشی قدردانی به عمل آمد.