به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمازگزاران خضرآبادی با حضور در رزمایش انتخابات الکترونیک در حسینیه سید الشهدای شهر خضرآباد نحوه شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را تمرین کردند. بخشدار خضرآباد گفت: بخش خضرآبادبا برگزاری جلسات متعدد، به طور کامل آماده برگزاری انتخابات می‌باشد.

وی گفت: با برگزاری رزمایش آزمایشی و موفق انتخابات تمام‌الکترونیک، گام مهمی در راستای سنجش آمادگی فنی و اجرایی و فراهم‌سازی بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی منظم و مطلوب برداشته و مردم با نحوه برگزاری انتخابات آشنا شدند.