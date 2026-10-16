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نمازگزاران خضرآبادی با حضور در رزمایش انتخابات الکترونیک در حسینیه سید الشهدای شهر خضرآباد نحوه شرکت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تمرین کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمازگزاران خضرآبادی با حضور در رزمایش انتخابات الکترونیک در حسینیه سید الشهدای شهر خضرآباد نحوه شرکت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تمرین کردند. بخشدار خضرآباد گفت: بخش خضرآبادبا برگزاری جلسات متعدد، به طور کامل آماده برگزاری انتخابات میباشد.
وی گفت: با برگزاری رزمایش آزمایشی و موفق انتخابات تمامالکترونیک، گام مهمی در راستای سنجش آمادگی فنی و اجرایی و فراهمسازی بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی منظم و مطلوب برداشته و مردم با نحوه برگزاری انتخابات آشنا شدند.