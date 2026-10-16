اختتامیه دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز همزمان با بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار و در پایان از ۵۲ صنعتگر و تولیدکننده نمونه استان فارس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اختتامیه دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز همزمان با بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار و در پایان از ۵۲ صنعتگر و تولیدکننده نمونه استان فارس تجلیل شد.

در این مراسم مسئولان بر لزوم تفویض مدیریت اقتصاد به بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت، رفع موانع اداری تولید و جهش صادراتی استان تأکید کردند.

استاندار فارس با تجلیل از تلاشگران عرصه تولید در جنگ‌های اقتصادی، از تشکیل «ستاد ویژه پیگیری مصوبات و تفاهم‌نامه‌ها» خبر داد و گفت: دستاورد‌های این نمایشگاه نباید روی کاغذ بماند، بلکه باید به جهش صادراتی و اشتغال جوانان منجر شود. وی فارس را قطب امن و پایدار سرمایه‌گذاری بین‌المللی خواند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با اشاره به لزوم تغییر نگرش مدیریتی، تفویض مدیریت میدان اقتصاد و تعهدات ارزی به بخش خصوصی را خواستار شد و از هدف‌گذاری دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری در افقی سه تا پنج‌ساله در استان خبر داد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با قدردانی از حضور همه‌جانبه بخش خصوصی، عزم جدی دولت برای کوچک‌سازی، چابک‌سازی و حذف قوانین و موانع اداری مخل تولید را خواستار شد.

مدیرکل صمت فارس هم با تجلیل از پایداری صنعتگران در حفظ اشتغال و امنیت غذایی، از سیاست‌های تسهیل‌گرانه این اداره‌کل از جمله صدور یک‌روزه مجوز‌ها سخن گفت و اصلاح قانون رفع موانع توسعه صنعت برق را خواستار شد.

در پایان این مراسم، با اهداى لوح و تندیس از ۵۲ صنعتگر و تولیدکننده برتر استان که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی چرخ تولید را روشن نگاه داشته بودند، تجلیل شد.