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سیده کبری حسینی، پرستار ایلامی، این روزها هم در بیمارستان با صبوری عاشقانه از نوزادان و مادرانشان مراقبت میکند و هم در سنگر دفاع از کشور، همراه با مردم در تجمعات شبانه و رویداد ملی «میدان یار» حضور دارد و عشق خود را به ایران اسلامی ابراز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سیده کبری حسینی، پرستارنمونه ایلامی این روزها نه تنها در عرصه سلامت پرچمدار فداکاری و مهربانی است؛ بلکه در دفاع از کشور نیز همراه مردم در اجتماعات شبانه شرکت میکند و با عضویت در رویداد ملی میدان یار؛ عشق خود را به وطن و ایران اسلامی، ابراز میکند.