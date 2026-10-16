پرستار ایلامی؛ ایستاده در دو سنگر بیمارستان و دفاع از وطن

سیده کبری حسینی، پرستار ایلامی، این روزها هم در بیمارستان با صبوری عاشقانه از نوزادان و مادرانشان مراقبت می‌کند و هم در سنگر دفاع از کشور، همراه با مردم در تجمعات شبانه و رویداد ملی «میدان یار» حضور دارد و عشق خود را به ایران اسلامی ابراز می‌کند.