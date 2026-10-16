فرماندار اردبیل از اجرای برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌هایی با هدف ارزیابی عملکرد تجهیزات و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیکی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری رورز جمعه در در مصلای اردبیل افزود: در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اقدامات مقدماتی، آموزش عوامل اجرایی و سنجش کیفی تجهیزات انتخاباتی ادامه دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس مجوز ستاد انتخابات کشور، امروز صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی در مصلای نماز جمعه اردبیل مستقر شد تا با مشارکت تعدادی از شهروندان، فرایند رأی‌گیری به‌صورت آزمایشی اجرا و عملکرد صندوق‌ها و ابعاد فنی تجهیزات مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرماندار اردبیل بیان کرد: اجرای این رزمایش‌ها با هدف شناسایی مشکلات احتمالی و رفع نواقص فنی پیش از برگزاری انتخابات انجام می‌شود تا زمینه برگزاری انتخاباتی دقیق و شفاف فراهم شود.

قلندری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و عوامل مرتبط با انتخابات اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها باید با هماهنگی و همکاری لازم، زمینه برگزاری انتخاباتی قانونمند، امن و سالم را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات، از شهروندان اردبیل خواست با حضور و مشارکت مسئولانه در انتخاب اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار اردبیل با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره فرایند انتخابات، تاکید کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای سطح مشارکت مردم در انتخابات، بیشتر استفاده شود.