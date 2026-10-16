نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفت: انتظار مردم از مسئولان نظامی، امنیتی و مسئولان استان این است که با هر شروری و هر کسی که از اشرار حمایت، به آنها خانه و پناه می‌دهد یا با آنها همکاری می‌کند، برخورد قاطع و شدید داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ آیت‌الله مصطفی محامی با اشاره به برخی از اخبار مثبت استان، گفت: خبر‌های خوش نیز داریم؛ از جمله اشراف اطلاعاتی نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی نسبت به فعالیت‌های خانه‌های تیمی و ضربه‌زدن به آنها و اینکه اجازه عملیات و فعالیت به این مجموعه‌ها داده نشده است و البته در این مسیر شهید نیز تقدیم کرده‌ایم و هم شکرگزار خدمات و تلاش‌های این عزیزان هستیم و هم قدردان زحمات آنها برای تأمین امنیت هستیم.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: این اقدامات از این جهت که با اشراف اطلاعاتی نیرو‌های امنیتی و پیشگیری از یک سلسله جنایت‌ها همراه بوده است، از خبر‌های خوش محسوب می‌شود و تلاش‌های آنان در این زمینه شایسته تقدیر و تشکر است و مردم نیز قدردان زحمات و تلاش‌های نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی برای تأمین امنیت استان هستند.