یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور با حضور ۲۰ شهردار کلان‌شهر‌های ایران در شهر جهانی یزد برگزار شد؛ نشستی با محوریت بررسی چالش‌های مدیریت شهری، نقش شهرداری‌ها در تأمین معیشت مردم، اجرای طرح تورم صفر و تبادل تجربیات موفق شهرها.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد.در این نشست، گزارش و جمع‌بندی محور‌های نشست‌های پیشین، نقش شهرداری‌ها در بهبود معیشت مردم، بررسی فرصت‌های عملی پیش روی مدیران شهری و طرح تورم صفر و نقش شهرداری‌ها در اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زاکانی شهردار تهران، در این نشست، تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را موضوعی اساسی دانست و گفت: این یک موضوع اساسی است که اگر تعیین تکلیف نشود، فارغ از برگزاری یا عدم برگزاری آن، می‌تواند موجب تزلزل در فعالیت‌های شورا‌ها شود.وی با اشاره به اینکه جایگاه و اهمیت شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر هنوز به‌درستی شناخته نشده است، افزود: کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تبیین و تقویت این جایگاه نقش مؤثری داشته باشد.شهردار تهران همچنین با اشاره به سابقه ۲۷ ساله مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور، این نشست‌ها را دارای خیر و برکت دانست و بر ضرورت صیانت از این مجموعه تأکید کرد.

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، نیز تعیین نشدن زمان دقیق برگزاری انتخابات شورا‌ها را ناشی از شرایط خاص امنیتی کشور دانست و گفت: مقرر شده است شورا‌ها تا زمان برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه دهند.وی با اشاره به اینکه درآمد مردم پاسخگوی هزینه‌های معیشت نیست، بر اجرای طرح تورم صفر در شهر‌ها تأکید کرد.

سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد، نیز تعیین تکلیف نشدن زمان انتخابات شورا‌ها را یکی از چالش‌های شهرداری‌ها برشمرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در شهر یزد ارائه کرد.راه‌اندازی فروشگاه‌های چارسوق، تکمیل ۴۳۰ طرح نیمه‌تمام، آسفالت ۴۳۰ هزار مترمربع از خیابان‌ها و معابر شهر در سال جاری و احداث چهار سیل‌بند در اطراف یزد، از جمله اقدامات اعلام‌شده از سوی رئیس شورای اسلامی شهر یزد بود.

این نشست با هدف تبادل تجربیات موفق مدیریت شهری، بررسی چالش‌های مشترک کلان‌شهر‌ها و یافتن راهکار‌های عملی برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان برگزار شد.