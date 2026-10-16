به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته نخست لیگ برتر، سپاهان نوین را شکست داد و به اولین برد فصل خود دست یافت تا برنده «طلایی‌ترین شهرآورد هندبال» باشد.

تیم هندبال سپاهان نوین از ساعت ۱۶ عصر در سالن «شهید سجادی» مجموعه ورزشی «خانه هندبال» اصفهان، در شهرآورد هندبال اصفهان به مصاف تیم فولاد مبارکه سپاهان سپاهان رفت که در نهایت این دیدار با برتری ۲۵ بر ۱۸ فولاد مبارکه سپاهان، قهرمان فصل پیش به پایان رسید.

این دیدار تماشایی که اولین شهرآورد هندبال اصفهان در فصل جاری رقابت‌ها بود، از ابتدا بصورت پایاپای پیش رفت، اما در ادامه تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان برتری خود را به سپاهان نوین دیکته کرد تا پایان نیمه اول، بازی ۱۵ بر ۸ به سود فولاد مبارکه سپاهان به پایان برسد.

سپاهان نوین که در نیمه نخست نتوانسته بود تیم آماده‌ای نشان دهد در نیمه دوم نیز از پس قهرمان لیگ برتر سال گذشته برنیامد و نتوانست مهره‌های ارزشمند سپاهان را مهار کند تا در نهایت تن به شکست با اختلاف هفت گل بدهد.

تیم هندبال سپاهان با برد امشب به نخستین پیروزی این فصل خود در لیگ برتر دست یافت تا با ۲ امتیاز و تفاضل هفت امتیاز در بالای جدول جای بگیرد، تیم هندبال سپاهان نوین نیز با شکست امروز بدون امتیاز به همراه سایر بازندگان امروز در پایین جدول قرار دارد.

لیگ برتر هندبال کشور با حضور ۱۰ تیم از امروز ۲۴ مهر آغاز شده که ۲ تیم سپاهان، سپاهان نوین از استان اصفهان در آن حضور دارند؛ این در حالیست که سال‌های گذشته علاوه بر این سه تیم، تیم هندبال پرواز هوانیروز اصفهان که امثال از اسلام آباد غرب در رقابت‌ها شرکت دارد و تیم هندبال گیتی پسند که اکنون منحل شده است در لیگ برتر حضور داشتند.

سپاهان با ۱۷ عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم هندبال ایران است و در شرایطی که قدمت این تیم به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد تکرار قهرمانی سال‌های گذشته برای این تیم اصفهانی انتظار بزرگی نیست.