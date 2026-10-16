نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به دنبال گشت و مراقبت مستمر از تاغزارهای این شهرستان متوجه تخریب و شکسته شدن درختان تاغ شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد گفت:

خسرو مجیدی افزود: با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری جوامع محلی، متخلفان مورد تعقیب و رصد قرار گرفتند و محل دقیق انبار کردن چوب‌ های جنگلی شناسایی شد.

وی ادامه داد: با دستور قضایی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ امام رضا (ع) تایباد در بازرسی از محل انبار، یک تن چوب تاغ را کشف و ضبط کردند.

مجیدی بیان کرد: متخلفان به محض مشاهده نیروهای حفاظتی و امنیتی از محل متواری شدند اما صاحب ملک شناسایی شد.

وی اضافه کرد: محموله چوب‌ های جنگلی توسط منابع طبیعی و آبخیزداری ضبط و جمع‌ آوری و صاحب ملک با تشکیل پرونده به مراجع حقوقی معرفی شد.

مجیدی تصریح کرد: گستره جنگل‌ های دست‌ کاشت شهرستان مرزی تایباد به ۱۲ هزار هکتار تاغزار می‌ رسد و تخریب این عرصه‌ های طبیعی پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخریب مراتع، قطع و انبار کردن غیرمجاز چوب و فرآورده‌ های مرتعی، مراتب را به خط ارتباطی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به شماره ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

شهرستان تایباد بیش از ۲۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی و زیست‌ محیطی دارد.