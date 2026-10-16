مراسم بزرگداشت شهید محمدمهدی رضائی صدرآبادی، از شهدای جنگ رمضان، با حضور قشر‌های مختلف مردم، روحانیون، مسئولان و خانواده شهید در مسجد جامع منشاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت شهید محمدمهدی رضائی صدرآبادی، از شهدای جنگ رمضان، با حضور قشر‌های مختلف مردم، روحانیون، مسئولان و خانواده شهید در مسجد جامع منشاد برگزار شد. در این مراسم، روحانیون با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدمهدی رضائی صدرآبادی، به بیان ابعاد شخصیتی این شهید والامقام و جایگاه شهدا در حفظ امنیت و اقتدار کشور پرداختند.

سخنرانان این مراسم با اشاره به ایثار و فداکاری شهیدان در دفاع از میهن اسلامی اظهار داشتند: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و همه باید با پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم.

آنان همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، ایستادگی در برابر دشمنان و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی تأکید کردند.

شهید محمدمهدی رضائی صدرآبادی در حمله اخیر آمریکا مجروح شد و پس از تحمل رنج بیماری، پنجم مهرماه ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد. پیکر این شهید والامقام در قطعه شهدای خلد برین به خاک سپرده شد.