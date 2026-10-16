به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، حضور مسافران در مهاباد گرچه در بهار و تابستان رونق بیشتری دارد، اما در فصول سرد سال هم این شهر پذیرای گردشگران زیادی است. مسافرانی که با هدف خرید از مراکز تجاری و دیدن جاذبه‌های طبیعی به مهاباد سفر می‌کنند. فعالان حوزه گردشگری و هتلداری مهاباد هم با ارائه خدمات مناسب از مسافران میزبانی می‌کنند. احداث و توسعه پارکینگ‌های عمومی در محدوده مراکز تجاری نیز باعث شده مسافران با اطمینان خاطر خرید و گردش کنند. با تغییر فصل و کاهش تدریجی دما، خرید پوشاک پاییزی و زمستانی مورد توجه شهروندان و مسافران قرار گرفته. البته در سفر به مهاباد در کنار مراکز خرید، نباید از مناطق گردشگری این شهر مانند تالاب بین المللی کانی برازان، غار سهولان، دریاچه سد مهاباد و گوردخمه فخریگاه غافل شد. ورود مسافران به بازار‌های مهاباد جلوه‌ای از پویایی اقتصادی شهر و پیوند گردشگری با رونق کسب و کار‌های محلی است.