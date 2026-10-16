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مردم ایلام در دویست و بیست و نهمین تجمع شبانه خود، همزمان با شب ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با گرامیداشت صبر و استقامت زینبی و قدردانی از جانفدایی پرستاران، بر ادامه مسیر مقاومت تا پیروزی نهایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قرار همدلی ایلامیان؛ همچون مردم سایر نقاط کشور به دویست و بیست و نهمین شب حضور رسید.
مردم با ایستادگی و اراده پولادین خود در شب میلاد حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، الگوی صبر و مقاومت؛ بر ادامه مسیر خود تا رسیدن به پیروزی نهایی تأکید کردند.