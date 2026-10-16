ایلام در شب ولادت بانوی صبور کربلا؛ تأکید بر استقامت تا پیروزی

مردم ایلام در دویست و بیست و نهمین تجمع شبانه خود، همزمان با شب ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با گرامیداشت صبر و استقامت زینبی و قدردانی از جان‌فدایی پرستاران، بر ادامه مسیر مقاومت تا پیروزی نهایی تأکید کردند.