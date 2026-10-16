همایش پیاده‌روی خانوادگی دانش‌آموزان دبستان هشتم شهریور یزد، به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان و هفته تربیت‌بدنی، در پارک مهرآوران یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش پیاده‌روی خانوادگی دانش‌آموزان دبستان هشتم شهریور یزد، به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان و هفته تربیت‌بدنی، در پارک مهرآوران یزد برگزار شد. صالح مدیر دبستان هشتم شهریور یزد، هدف از برگزاری این همایش را تحکیم پیوند‌های خانوادگی، تقویت ارتباط عاطفی والدین و فرزندان و ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای دانش‌آموزان در کنار خانواده‌هایشان عنوان کرد.

وی افزود: این برنامه فرصتی فراهم کرد تا دانش‌آموزان و والدین در کنار یکدیگر، ضمن بهره‌مندی از فعالیت ورزشی پیاده‌روی، روزی شاد و به‌یادماندنی را سپری کنند.

در پایان این همایش، شرکت‌کنندگان صبحانه سالم صرف کردند تا در کنار ترویج فرهنگ ورزش و تحرک بدنی، بر اهمیت تغذیه سالم در حفظ سلامت دانش‌آموزان نیز تأکید شود.

برگزاری این برنامه در راستای تقویت تعامل خانه و مدرسه و گسترش فرهنگ ورزش و سلامت در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها صورت گرفت.