وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: نرخ سوءتغذیه و گرسنگی در این باریکه به سطوح فاجعه‌باری رسیده است که کودکان، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر را از پا درمی‌آورد.

در روز جهانی غذا، آمار و ارقام، ابعاد بحران گرسنگی در غزه را آشکار می‌کنند

در روز جهانی غذا، آمار و ارقام، ابعاد بحران گرسنگی در غزه را آشکار می‌کنند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه العربی، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: نرخ سوءتغذیه و گرسنگی در این باریکه به سطوح فاجعه‌باری رسیده است که کودکان، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر را از پا درمی‌آورد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد: از سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۴۶۶ مورد مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی ثبت شده است که ۱۵۷ مورد از آنها مربوط به کودکان بوده است. این وزارت هشدار داد: ادامه بحران غذایی، جان بیش از ۱/۴ میلیون فلسطینی را در نوار غزه تهدید می‌کند. این در حالی است که نرخ سوءتغذیه حاد میان کودکان و وخامت شرایط سلامتی زنان باردار و سالمندان به‌شدت در حال افزایش است.

گرسنگی، واقعیتی روزمره در غزه:

«زاهر الوحیدی»، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «العربی» فاش کرد که ۹۰ درصد از ساکنان این باریکه، به دلیل وابستگی تقریباً کامل به کمک‌های بشردوستانه که تحت تأثیر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسرائیل در ورود آنها قرار دارد، قادر به تأمین نیاز‌های غذایی خود از بازار‌های محلی نیستند.

الوحیدی گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۶، بیش از ۲۳ هزار مورد سوءتغذیه حاد یا متوسط در میان کودکان زیر پنج سال در این باریکه ثبت شده است که ۹ کودک نیز بر اثر عوارض سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ادامه پیامد‌های بهداشتیِ قحطی است، هرچند اوج آن که از اواخر مه تا اوت ۲۰۲۵ ادامه داشت، کمی فروکش کرده است.

وی هشدار داد: کمبود شدید دارو و مکمل‌های غذایی، مانع از ارائه مراقبت‌های بهداشتی لازم به مادران و کودکان می‌شود و به خطرات سلامتی از جمله کاهش وزن نوزادان، زایمان‌های زودرس و سقط جنین اشاره کرد. پیامد‌های بهداشتی ناشی از قحطی و سوءتغذیه ممکن است برای بهبود نیاز به چندین دهه زمان داشته باشد، به‌ویژه برای کودکانی که وضعیتشان مستلزم پیگیری و مراقبت‌های بهداشتی مستمر است.

الوحیدی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی غذا تأکید کرد: جنگ اسرائیل، گرسنگی را به یک واقعیت روزمره تبدیل کرده که جان ساکنان این باریکه را تهدید می‌کند و نرخ سوءتغذیه، به‌ویژه در میان کودکان، سالمندان و بیماران، به سطوح فاجعه‌باری رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه پیش‌بینی کرد که بیش از ۱/۴ میلیون فلسطینی (حدود ۶۷ درصد جمعیت) تا پایان سال ۲۰۲۶، با سطوح بحران غذایی یا شرایطی بدتر از آن رو‌به‌رو خواهند بود. این وضع، علاوه بر اعلام رسمی شرایط قحطی در استان غزه در سال ۲۰۲۵ است.

در این گزارش آمده است: پس از هشدار‌های آغاز شده از مارس ۲۰۲۴ که در آن حدود ۱/۱ میلیون فلسطینی با سطوح فاجعه‌بار گرسنگی مواجه بودند، در اوت ۲۰۲۵ وضعیت قحطی رسماً در استان غزه اعلام شد و تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱/۶ میلیون فلسطینی، یعنی معادل ۷۷ درصد جمعیت، همچنان با سطوح بحران غذایی یا شرایطی وخیم‌تر رو‌به‌رو بوده‌اند.

سوءتغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار:

این گزارش فاش کرد که در بازه زمانی ابتدای سال ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۶، تعداد ۱۵۸،۰۰۱ مورد سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال ثبت شده است که از این میان، ۲۸،۷۱۶ مورد بسیار شدید و تهدیدکننده حیات و جان بوده‌اند. بر اساس داده‌های موجود، سال ۲۰۲۵ از نظر شیوع سوءتغذیه میان کودکان، بدترین سال بوده است؛ به‌طوری که ۹۴،۰۸۶ مورد در آن ثبت شد.

در فلسطین ۱۵۷ کودک بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی جان باختند

«الوحیدی» توضیح داد که ۱۵۷ کودک بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی جان باختند که این رقم تقریباً معادل یک‌سوم کل مرگ‌ومیر‌های ثبت‌شده از سال ۲۰۲۴ است.

علاوه بر این، نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال از ۱۳.۶ در سال ۲۰۲۲ به ۳۳.۴ مرگ در هر هزار تولد زنده در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ همچنین ۱۲.۲ درصد از کودکان این گروه سنی از اختلال «کوتاه‌قامتی» (کوتوله) رنج می‌برند.

وزارت بهداشت پیش‌بینی کرد: تا آوریل ۲۰۲۷، تعداد ۷۴،۲۰۰ کودک به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت که این خود نشان‌دهنده ادامه پیامد‌های بهداشتی بحران غذایی است. پیامد‌های سوءتغذیه به زنان باردار نیز سرایت کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد: که میزان ابتلا به کم‌خونی در زنان باردار از ۴۱ درصد پیش از تجاوز اسرائیل به غزه، به ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و سپس در سال ۲۰۲۶ در سطح بالای ۶۱ درصد تثبیت شده است.

همچنین در نیمه نخست سال جاری، حدود چهار هزار مورد سقط جنین در این باریکه ثبت شده که افزایشی بیش از سه برابر نسبت به شش ماه گذشته را نشان می‌دهد. الوحیدی خاطرنشان کرد که در سایه وخامت وضعیت سلامت و تغذیه‌ای که زنان باردار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از هر سه مورد بارداری در غزه، یک مورد در دسته «بارداری‌های پرخطر» قرار می‌گیرد.

رنج سالمندان:

در رابطه با سالمندان، داده‌های وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه نشان می‌دهد که این گروه بیشترین میزان مرگ‌ومیر مرتبط با سوءتغذیه را ثبت کرده‌اند؛ به طوری که با ثبت ۱۸۹ مورد مرگ، ۴۰.۵ درصد از کل مرگ‌ومیر‌های ناشی از این مسئله را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، ۱۱ درصد از سالمندان حتی یک وعده غذایی در طول یک روز کامل دریافت نکرده‌اند، در حالی که ۴۸ درصد آنها مجبور شده‌اند سهم غذایی خود را به نفع سایر اعضای خانواده‌شان کاهش دهند. همچنین این گزارش فاش کرد که ۶۸ درصد از سالمندان به دلیل تمام شدن داروها، دوز مصرفی خود را کاهش داده یا مصرف دارو را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که خطرات سلامتی آنها را در سایه این بحران انسانی دوچندان می‌کند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تأکید کرد: «حق غذا»، یک حق بنیادین انسانی است که در طول جنگ‌ها ساقط نمی‌شود و از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا برای پایان دادن به بحران غذایی، فوراً مداخله کنند.

الوحیدی خواستار تضمین ورود ایمن، پایدار و بدون محدودیتِ غذا، مکمل‌های درمانی و دارو به نوار غزه شد و بر ضرورت اولویت‌بندی کودکان، زنان باردار، زنان شیرده و سالمندان تأکید کرد. وی همچنین خواستار حمایت از تلاش‌ها برای احیای تولیدات غذایی محلی شد تا از این طریق بتوان به کاهش پیامد‌های گرسنگی و سوءتغذیه میان ساکنان کمک کرد.