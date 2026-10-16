به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور از امروز، جمعه (۲۴ مهر) با برگزاری دیدار‌های هفته نخست آغاز شد و تیم‌ها در پنج مسابقه به مصاف رقبای خود رفتند.

این دوره از رقابت‌ها با شهرآورد اصفهان میان سپاهان نوین و فولاد مبارکه سپاهان آغاز شد. در این دیدار، بازیکنان فولاد مبارکه سپاهان در نیمه نخست از حریف خود پیش افتادند و با تکیه بر تجربه بازیکنان و مدیریت جریان بازی در نیمه دوم، در نهایت با نتیجه ۲۵-۱۸ به پیروزی رسیدند تا نخستین دو امتیاز فصل را کسب کنند.

در کازرون، استقلالی‌ها در میان شور و هیجان هواداران خود به مصاف نفت امیدیه، تیم تازه‌وارد لیگ برتر، رفتند. آبی‌پوشان کازرون که در بیشتر دقایق مسابقه نبض بازی را در اختیار داشتند، کار دشواری برای غلبه بر حریف نداشتند و در نهایت با نتیجه ۳۲-۱۲ به پیروزی رسیدند تا مدافع عنوان قهرمانی، فصل جدید را قاطعانه و با کسب دو امتیاز آغاز کند.

دیگر دیدار این هفته به شهرآورد کرمان میان میدکو فراور زرند و مس کرمان اختصاص داشت؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. با این حال، تیم میدکو که به‌تازگی به لیگ برتر صعود کرده است، برابر حریف باتجربه و مدعی خود کار دشواری داشت و این مس کرمان بود که با ارائه نمایشی برتر و حساب‌شده، در نهایت با نتیجه ۲۸-۲۱ به پیروزی رسید.

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب نیز در هفته نخست میزبان نفت و گاز گچساران بود. این دیدار که از مسابقات جذاب هفته به شمار می‌رفت، در نیمه نخست با برتری گچسارانی‌ها به پایان رسید. نفت و گاز در نیمه دوم نیز توانست برتری خود را حفظ کند و با پیروزی ۲۹-۱۹، دو امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

در آخرین دیدار هفته نخست نیز نیروی زمینی ارتش در تهران میزبان مقاومت شهرداری تبریز بود. جدال دو تیم تازه لیگ برتری شده در نیمه اول نزدیک و پایاپای دنبال شد و دو تیم با نتیجه تساوی به رختکن رفتند. در نیمه دوم، اما نیروی زمینی کار را بهتر آغاز کرد و با ایجاد برتری حداقلی و حفظ آن تا پایان، موفق شد با نتیجه ۲۷-۲۶ به پیروزی برسد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته نخست سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

جمعه ۲۴ مهر

سپاهان نوین اصفهان ۱۸-۲۵ فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

استقلال کازرون ۳۲-۱۲ نفت امیدیه

نیروی زمینی ارتش ۲۷-۲۶ مقاومت شهرداری تبریز

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب ۱۹-۲۹ نفت و گاز گچساران

میدکو فراور زرند ۲۱-۲۸ مس کرمان