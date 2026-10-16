به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمودی، گفت: برداشت سنجد از باغ‌های این شهرستان از نیمه مهرماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد. وی با اشاره به ارقام تولیدی سنجد در خاتم افزود: ارقام اناری، بادامی، خرمایی و محلی از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده این محصول در شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم منطقه اظهار داشت: سنجد به دلیل نیاز آبی کم و سازگاری مناسب با شرایط کم‌آبی، گزینه‌ای مطلوب برای توسعه باغداری در مناطق خشک به شمار می‌رود و کشت آن می‌تواند به مدیریت بهینه منابع آب و اصلاح الگوی کشت کمک کند.

محمودی همچنین مقاومت بالای سنجد در برابر بسیاری از آفات و بیماری‌ها و برخورداری از خواص دارویی را از دیگر مزایای این محصول برشمرد و بر ضرورت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌خواه برای حفظ پایداری تولیدات کشاورزی تأکید کرد.