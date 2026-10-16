امام جمعه شهرستان خوی گفت: پرستاری در کنار دانش و مهارت، به رأفت و عطوفت نیاز دارد و برخورد مهربانانه پرستاران با بیماران می‌تواند در روند بهبودی آنان تأثیرگذار باشد.

پرستاران در کنار دانش و مهارت، به مهر و عطوفت نیاز دارند

پرستاران در کنار دانش و مهارت، به مهر و عطوفت نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه شهرستان خوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) با گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر ضرورت توجه بیشتر به مطالبات جامعه پرستاری تأکید کرد و گفت: پرستاری در کنار دانش و مهارت، به رأفت و عطوفت نیاز دارد و برخورد مهربانانه پرستاران با بیماران می‌تواند در روند بهبودی آنان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به نقش مهم پرستاران در سلامت جسمی و روحی جامعه، خواستار اهتمام بیشتر دولت و وزارت بهداشت به مسائل و مشکلات این قشر شد و با تجلیل از افرادی که از والدین سالمند و اعضای بیمار خانواده مراقبت می‌کنند، پرستاری در خانواده را خدمتی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست.

امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به سالروز حادثه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷، این واقعه را از حوادث تلخ دوران مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی برشمرد و بر ضرورت بازخوانی تاریخ و تبیین جنایات رژیم گذشته تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با گرامیداشت یاد سردار شهید نورعلی شوشتری و شهدای وحدت، بر اهمیت وحدت میان شیعه و اهل سنت تأکید کرد و با اشاره به نقش این فرمانده در تقویت همبستگی میان اقوام و مذاهب، یادآور شد که مقابله با اقدامات تروریستی و حفظ وحدت ملی و مذهبی از ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به روز تربیت بدنی و ورزش، توجه به سلامت جسم را از مسئولیت‌های انسان دانست و گفت: ترویج ورزش همگانی می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌ها، تقویت روحیه و اراده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان مؤثر باشد.

امام جمعه خوی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت تبیین سیره و ویژگی‌های اخلاقی و معنوی آنان برای نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم فلسطین، از ایستادگی نیرو‌های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی سخن گفت و بر ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و حفظ آمادگی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت یحیی سنوار، از او به‌عنوان یکی از چهره‌های مقاومت یاد کرد و با اشاره به پیامد‌های عملیات طوفان‌الاقصی، بر اهمیت اراده و پایداری در مقابله با دشمن تأکید کرد.

امام جمعه خوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اعتراضات مرتبط با محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان، بر اهمیت رعایت حقوق دینی و آزادی‌های مذهبی تأکید کرد و خواستار توجه به مطالبات مردم در این زمینه شد.

وی در پایان، وحدت، حفظ آمادگی در برابر تهدید‌های دشمنان، توجه به مسائل معیشتی مردم، حمایت از خانواده‌ها و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی را از موضوعات مهم جامعه دانست.