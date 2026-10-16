چشمه‌های جوشان در ارتفاعات کوههای آذرشهر پدیده‌ای بی نظیر و شگفت انگیز طبیعی در جهان هستند که با جریان آبهای معدنی و رسوب‌گذاری طبیعی، منظره‌ تماشایی خلق کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وجود چنین پدیده‌هایی در آذرشهر، نشان‌دهنده تنوع ژئولوژیکی و ظرفیت بالای این منطقه در حوزه گردشگری طبیعی و زمین‌شناسی است. این چشمه‌های جوشان در دل کوهها میلیونها سال است که می‌جوشند و طبیعت آذرشهر را به کارگاهی زنده برای آفرینش سنگ تراورتن و مرمر تبدیل می‌کنند.

این پدیده‌های ارزشمند زمین‌شناسی در صورت حفاظت، ثبت، داشتن نگاه علمی و معرفی صحیح، می‌توانند به‌ یک ژئوپارک علمی و گردشگری کشورمان تبدیل شوند.



