به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حمید موحد، رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت:این چابکسواران با ۱۷۸راس اسب از نژاد های ترکمن ، دوخون وتروبرد باهم رقابت کردند.

میکائیل پیل تن،آرمین آق آتابای، آرمین کریمی،کمال دالیجه عطا و مومن بهادر چابکسواران برتر این هفته شدند.

آرمین آق تابای در دورهای دوم و چهارم چابکسوار برتر شد.