برگزاری هفته سوم رقابت های سوارکاری کشور در آق قلا
آرمین آق تابای چابکسوار برتر هفته سوم رقابت های سوارکاری کشور در آق قلا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حمید موحد، رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت:این چابکسواران با ۱۷۸راس اسب از نژاد های ترکمن ، دوخون وتروبرد باهم رقابت کردند.
میکائیل پیل تن،آرمین آق آتابای، آرمین کریمی،کمال دالیجه عطاو مومن بهادر چابکسواران برتر این هفته شدند.
آرمین آق تابای در دورهای دوم و چهارم چابکسوار برتر شد.
بیش از ۸۱ میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسبهای برتر این هفته تعلق گرفت.