امام جمعه سلماس با هشدار درباره پیامد‌های دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی در جامعه اظهار کرد: بهره‌گیری ابزاری از مقدسات و رسانه‌ها برای ایجاد شکاف میان مردم می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام سید ابراهیم طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه سلماس با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب(س) با مراقبت از امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا، نمونه‌ای ماندگار از صبر، ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار، یادآور ارزش والای خدمت به انسان‌هاست.

وی با بیان اینکه پرستاران در دشوارترین شرایط در کنار بیماران حضور دارند، افزود: این قشر خدمتگزار شایسته احترام و تجلیل هستند و توجه به جایگاه حرفه‌ای، اجتماعی و معیشتی آنان باید همواره مورد توجه مسئولان و جامعه قرار گیرد.

امام جمعه سلماس با تأکید بر اینکه خدمات پرستاران به مراقبت‌های درمانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تلاش این قشر در شرایط بحرانی و همراهی با بیماران و خانواده‌های آنان، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و حمایت از پرستاران در عمل باید متناسب با مسئولیت خطیر آنان باشد.

حجت‌الاسلام طباطبایی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به پایان هفته نیروی انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی به پایان رسیده، اما تکریم این نیروها پایان‌پذیر نیست و تلاش‌های آنان برای حفظ امنیت کشور و آرامش مردم همواره شایسته قدردانی است.

وی با تجلیل از نیروهای انتظامی افزود: کارکنان این مجموعه در مسیر عمل به وظیفه و مقابله با تهدیدها، خطرهای فراوانی را متحمل می‌شوند و تقدیم شهدا در راه امنیت، بیانگر اهمیت و دشواری مسئولیتی است که بر عهده دارند.

امام جمعه سلماس با اشاره به شهادت دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های نیروهای انتظامی و حمایت از مدافعان امنیت تأکید کرد.

وی با اشاره به داستان سامری در قرآن کریم، تفرقه‌افکنی و بهره‌برداری از ضعف‌های اعتقادی و اجتماعی را از عوامل انحراف جامعه دانست و بر ضرورت تقویت بصیرت، عقلانیت و قدرت تشخیص مردم در برابر جریان‌های انحرافی تأکید کرد.

امام جمعه سلماس همچنین با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، بر اهمیت حفظ آمادگی دفاعی کشور، تقویت همبستگی ملی و هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضرت زینب(س) را الگویی برجسته برای زنان و دختران دانست و بر نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در کنار پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.