آزمون‌ های علمی ماهانه با هدف شبیه‌ سازی شرایط آزمون‌ های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و کمک به تحقق عدالت آموزشی در پایگاه‌های علمی نخبه‌ پرور بسیج برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون علمی، پژوهشی سپاه امام رضا (ع) گفت: در مرحله نخست آزمون‌ های علمی، حدود هزار و ۲۰۰ دانش‌ آموز در استان خراسان رضوی شرکت کردند.

سرهنگ محمودرضا کفاش افزود: آزمون‌ های علمی پایگاه‌ های نخبه‌ پرور بسیج طی حدود سه سال گذشته در حال برگزاری است و در سال گذشته دانش‌ آموزان پایه‌ های ششم تا نهم را پوشش می‌ داد اما امسال این طرح از پایه ششم تا یازدهم گسترش می‌ یابد.

کفاش با اشاره به برنامه‌ ریزی برای برگزاری مستمر این آزمون‌ ها تصریح کرد: بنا داریم آزمون‌ های علمی را در سطح استان و کشور به‌ صورت ماهانه برگزار کنیم و تا پایان سال تحصیلی، ۱۰ آزمون در این چارچوب برگزار خواهد شد.

معاون سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: یکی از اهداف این طرح، فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌ آموزان در مسیر ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و همچنین کمک به آمادگی آنان برای کنکور سراسری است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده، تلاش شده است با تدوین ساز و کارهای قانونی لازم، زمینه اختصاص امتیازاتی به دانش‌ آموزان شرکت‌ کننده در این آزمون‌ ها را در یک دوره یک‌ ساله و سه‌ ساله فراهم کنیم تا از ظرفیت این طرح در مسیر تحقق عدالت آموزشی بهره‌ برداری شود.