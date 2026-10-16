فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری ۵ نفر از عوامل درگیری خونین میان مالکان دو کافه‌رستوران هم‌جوار خبر داد. متهمان که از محل متواری شده بودند، با اقدامات فنی پلیس شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نورمحمدی گفت: در پی انتشارخبر درگیری بین مالکان ۲ کافه رستوران که درمجاورت هم قرار دارند، ماموران پلیس امنیت با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند.

وی افزود: از آنجا که متهمان از محل درگیری متواری شده بودند، ماموران انتظامی پس از یافتن مخفیگاه متهمان بناچار باشلیک گلوله، ۳ نفر از متهمان را زمین گیر، دستگیر و روانه بیمارستان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد بابیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری سایرمتهمان ادامه دارد بیان کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی بیشتر روانه مراجع قضایی شدند.