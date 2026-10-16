به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا، سوغات و صنایع دستی با حضور ۶۰ غرفه از سراسر کشور در دهلران آغاز به کار کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه گفت: محصولات و تولیدات متنوعی در بخش‌های مختلف به مدت ۱۰ شب عرضه می‌شود.

قیطاسی با اشاره به برپایی نمایشگاه در فضای باز و پیاده‌رو، افزود: این محل با هدف دسترسی آسان‌تر مردم و بهره‌مندی از فضای مناسب‌تر برای بازدید و خرید انتخاب شده است.

نمایشگاه پاییزه دهلران واقع در محدوده اداره راه و شهرسازی این شهرستان هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۴، پذیرای عموم مردم است.

این نمایشگاه از امروز تا یکم آبان‌ماه دایر خواهد بود.