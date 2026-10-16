به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پرونده رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی کشور با برگزاری هفته پایانی و جذاب در قزوین بسته شد؛ میدانی داغ و نفس‌گیر که محل تلاقی تجربه ملی‌پوشان نام‌آور و انگیزه بالای جوانان آینده‌دار بود.

در این مرحله از مسابقات که برای نخستین بار به میزبانی استان قزوین برگزار شد، شش تیم برتر کشور برای تصاحب سکوی قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت، تیم دانشگاه آزاد قزوین پس از دیدار‌هایی نزدیک و دیدنی، اقتدار خود را به رخ رقبا کشید و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد. همچنین تیم‌های چادرملو اردکان و شهدای شورمست گیلان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص دادند.

عملکرد خیره‌کننده بازیکنان جوان در این فصل از لیگ برتر، فراتر از انتظار کارشناسان ظاهر شد و نویدبخش پشتوانه‌سازی قدرتمندی برای تیم‌های ملی شمشیربازی کشورمان است؛ موضوعی که نشان داد نبرد جوانی و تجربه در این مسابقات، سطح کیفی رقابت‌ها را به مراتب ارتقا داده است.

شایان ذکر است نخستین میزبانی استان قزوین در تاریخ لیگ برتر شمشیربازی، با رضایت مسئولان فدراسیون همراه شد و بنا بر ارزیابی رئیس فدراسیون، قزوین در این آزمون مهم موفق به کسب «نمره قبولی» شد.