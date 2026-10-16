به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در زمین شماره یک ورزشگاه کارگران تهران، استقلال میزبان سپاهان اصفهان بود.

نیمه نخست مسابقه یک بر صفر به سود سپاهان بود، اما در نیمه دوم نیلوفر عظیمی دو گل برای آبی‌های تهران به ثمر رساند تا این مسابقه در نهایت ۲ بر یک به سود استقلال به پایان برسد.

اعتراض مکرر نیمکت دو تیم به داوری از حواشی مهم این مسابقه بود.

در ایلام پالایش گاز این شهر از پرسپولیس پذیرایی کرد که این مسابقه با گل‌های زهرا قنبری و محدثه ذلفی ۲ بر صفر به سود سرخ پوشان به پایان رسید.

با این نتایج هر دو تیم استقلال و پرسپولیس با پیروزی به استقبال نخستین شهرآورد فوتبال بانوان در هفته پنجم می‌روند.

دربی کرمان بین تیم‌های خاتون بم و گل گهر سیرجان با ورود وی‌ای آر (کمک داور ویدیویی) به فوتبال بانوان همراه شد. این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

همچنین وارش نوشهر با حساب ۲ بر یک ایستای البرز را شکست داد.

یک بازی هم دیروز برگزار شد که ملوان بندرانزلی ۲ بر یک تیم آوا را مغلوب کرد.

در جدول رده بندی تیم پرسپولیس با سه امتیاز امروز و کسب ۱۲ امتیاز مجموع به صدر رسید.