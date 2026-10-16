به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امام جمعه موقت تهران عصر امروز در مراسم سومین روز ارتحال نماینده سابق ولی فقیه در گیلان در مسجد جامع لاهیجان گفت: آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، در طول عمر پربرکت خود، با تحصیل و ترویج علم، تربیت جامعه و تألیف آثار ارزشمند، میراثی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله قربانی افزود: این عالم وارسته عمر خود را صرف فراگیری دانش و بهره‌گیری از آن در مسیر عمل صالح و اصلاح جامعه کرد و آثار علمی ایشان در محافل علمی و حوزه‌های علمیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

وی آیت‌الله قربانی را از چهره‌های مؤثر در تقویت وحدت و انسجام مردم گیلان دانست و ابراز امیدواری کرد؛ با حفظ همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر، زمینه اقتدار، عزت و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور فراهم شود.