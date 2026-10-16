محسن معتمدکیا، سخنگوی وزارت ورزش و جوانان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، گفت: هنوز مکاتبه‌ای از سوی حراست باشگاه استقلال با وزارت ورزش در خصوص انتخاب خزانی بعنوان مدیر رسانه‌ای تیم هاکی روی یخ انجام نشده است و این حکم از نظر وزارت ورزش مورد تایید نیست، عوامل حراست وزارت ورزش نیز در حال بررسی موارد مختلف هستند.

مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال هم در این زمینه به خبرنگار ما گفت: بعد از بوجود آمدن حواشی مبنی بر این انتخاب بلافاصله مسئولان مربوطه وارد عمل شدند و در حال بررسی موارد مورد نظر خود هستند بطور حتم بعد از انجام استعلام‌های نهایی نتیجه از طریق باشگاه بطور رسمی اعلام خواهد شد.