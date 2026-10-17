به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مواسات، انفاق و حمایت از خانواده‌های نیازمند و آبرومند، در آستان‌های مقدس برگزار می‌شود.

سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، افزود: این طرح با نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و با محوریت دستگیری از نیازمندان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

سردار فدا با تشریح فلسفه شکل‌گیری این برنامه تأکید کرد که طرح «قرار دوازدهم» که در دوازدهم هر ماه قمری با تمرکز بر آستان‌های مقدس امامزادگان اجرا می‌شود، فرصتی برای تجدید عهد با امام زمان (عج) و تبدیل ارادت به ایشان به اقدامات عملی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت مواسات و همدلی در شرایط فعلی جامعه، تاکید کرد که کمک‌های مؤمنانه زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که به‌صورت مستمر، هدفمند و با رعایت شأن و کرامت افراد انجام شوند.