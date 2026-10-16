برگزاری سومین مانور الکترونیکی رأیگیری الکترونیک در گلستان
سومین مانور الکترونیکی رأیگیری الکترونیک در مصلاهای چند شهر استان گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس ستاد انتخابات استان با حضور در مصلای گرگان از نزدیک بر روند اخذ رأی الکترونیکی نظارت کرد و فرآیند قانونی رأیگیری را مورد بررسی قرار داد.
محمد حمیدی در این بازدید گفت: با توجه به اینکه رأیگیری در این دوره به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد،ضروری است دستگاهها و تجهیزات احراز هویت در شرایط واقعی و به صورت میدانی آزمایش شوند.
وی هدف از این اقدام را شناسایی و رفع احتمالی نواقص موجود در فرآیند اخذ رأی عنوان کرد.