به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس ستاد انتخابات استان با حضور در مصلای گرگان از نزدیک بر روند اخذ رأی الکترونیکی نظارت کرد و فرآیند قانونی رأی‌گیری را مورد بررسی قرار داد.

محمد حمیدی در این بازدید گفت: با توجه به اینکه رأی‌گیری در این دوره به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد،ضروری است دستگاه‌ها و تجهیزات احراز هویت در شرایط واقعی و به صورت میدانی آزمایش شوند.