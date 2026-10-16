گرامیداشت روز آوج و یادواره حر انقلاب
همزمان با سالگرد بزرگداشت «روز آوج» که به یاد «حر انقلاب»، شهید طیب حاجرضایی نامگذاری شده است، آیینهای گرامیداشت این مناسبت همراه با برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی و مردمی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مراسم بزرگداشت «روز آوج» با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان آوج برگزار شد. این روز که به نام و یاد «حر انقلاب»، شهید طیب حاجرضایی متبرک گشته است، فرصتی مغتنم برای بازخوانی ارزشهای انقلابی، اخلاص و بصیرت در دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
در این مراسم، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید طیب حاجرضایی، بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی این شهید والامقام برای نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و آزادگی تأکید کردند. همچنین به ظرفیتهای بینظیر شهرستان آوج در حوزههای مختلف کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و تولیدی اشاره شد و همبستگی مردم این خطه به عنوان سرمایهای ارزشمند برای توسعه منطقهای مورد تقدیر قرار گرفت.
حاشیه این رویداد، برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای بومی، محصولات محلی و توانمندیهای مردمی شهرستان آوج بود که با استقبال پرشور شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان مواجه شد. این نمایشگاه گوشهای از ظرفیتهای خوداتکایی و پویایی اقتصاد مردمی آوج را به نمایش گذاشت.