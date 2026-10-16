همزمان با سالگرد بزرگداشت «روز آوج» که به یاد «حر انقلاب»، شهید طیب حاج‌رضایی نام‌گذاری شده است، آیین‌های گرامیداشت این مناسبت همراه با برپایی نمایشگاهی از دستاورد‌های فرهنگی، اقتصادی و مردمی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم بزرگداشت «روز آوج» با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار شهرستان آوج برگزار شد. این روز که به نام و یاد «حر انقلاب»، شهید طیب حاج‌رضایی متبرک گشته است، فرصتی مغتنم برای بازخوانی ارزش‌های انقلابی، اخلاص و بصیرت در دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

در این مراسم، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید طیب حاج‌رضایی، بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی این شهید والامقام برای نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و آزادگی تأکید کردند. همچنین به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان آوج در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و تولیدی اشاره شد و همبستگی مردم این خطه به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه منطقه‌ای مورد تقدیر قرار گرفت.

حاشیه‌ این رویداد، برپایی نمایشگاهی از دستاورد‌های بومی، محصولات محلی و توانمندی‌های مردمی شهرستان آوج بود که با استقبال پرشور شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان مواجه شد. این نمایشگاه گوشه‌ای از ظرفیت‌های خوداتکایی و پویایی اقتصاد مردمی آوج را به نمایش گذاشت.