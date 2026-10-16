نخستین همایش منطقه‌ای امنیت پایدار، آرامش ماندگار به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قم در روستای جنداب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، هدف اصلی از برگزاری همایش منطقه‌ای امنیت پایدار، آرامش ماندگار را ارتباط مستقیم با مردم دانست و گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی در روستا‌ها می‌تواند به موفقیت بیشتر در عرصه‌های مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و درمان کمک کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم محمدی، افزود: در این همایش‌ها با مردم چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو می‌کنیم، از نظر‌ها و پیشنهاد‌های آنان بهره می‌گیریم و به فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کنیم.

در ادامه این مراسم، از خانواده‌های شهدای روستای جنداب قدردانی و در پایان، مانور اقتدار یگان ویژه نوپو برگزار شد.