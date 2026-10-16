به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اشکوری یکی از روحانیان منطقه، در مراسم سومین روز ارتحال عالم فقید، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی گفت: این محقق وشخصیت برجسته علمی و دینی و سیاسی سال‌ها با خدمت در مسیر تبلیغ دین وتألیف بیش از ۹۰ اثر ارزشمند، از بزرگان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود.

وی افزود: مرحوم آیت الله قربانی از مبارزان دوران انقلاب که در کنار شهید نواب صفوی و در خدمت امام راحل حضور داشتند، پس از پیروزی انقلاب نیز با همان صلابت در خدمت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر شهید امت و در عرصه‌های مختلف سیاسی، قضایی و علمی، خادم ملت و مردم گیلان بودند.

حجت الاسلام والمسلمین اشکوری بااشاره به سوابق درخشان آن عالم فقید در سنگر‌های گوناگون گفت: از ۱۷ سال نمایندگی ولی‌فقیه در گیلان و امامت جمعه رشت و لاهیجان تا نمایندگی در مجلس خبرگان و شورای اسلامی در کنار خدمات ماندگار اجتماعی و فرهنگی همچون تأسیس دانشگاه آزاد لاهیجان، آسایشگاه سالمندان و معلولین، و بنای حوزه علمیه امیرالمؤمنین (ع) همگی از خدمات وی بود.

در این مراسم حاضران با برگزاری مراسم نوحه و عزاداری، یاد نماینده سابق ولی فقیه در گیلان را گرامی داشتند.