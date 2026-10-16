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مراسم بزرگداشت سومین روز درگذشت آیتالله زینالعابدین قربانی، نماینده سابق ولیفقیه در گیلان و امام جمعه پیشین رشت، امروز با حضور مردم و مسئولان در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجتالاسلام والمسلمین اشکوری یکی از روحانیان منطقه، در مراسم سومین روز ارتحال عالم فقید، آیتالله زینالعابدین قربانی لاهیجی گفت: این محقق وشخصیت برجسته علمی و دینی و سیاسی سالها با خدمت در مسیر تبلیغ دین وتألیف بیش از ۹۰ اثر ارزشمند، از بزرگان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود.
وی افزود: مرحوم آیت الله قربانی از مبارزان دوران انقلاب که در کنار شهید نواب صفوی و در خدمت امام راحل حضور داشتند، پس از پیروزی انقلاب نیز با همان صلابت در خدمت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر شهید امت و در عرصههای مختلف سیاسی، قضایی و علمی، خادم ملت و مردم گیلان بودند.
حجت الاسلام والمسلمین اشکوری بااشاره به سوابق درخشان آن عالم فقید در سنگرهای گوناگون گفت: از ۱۷ سال نمایندگی ولیفقیه در گیلان و امامت جمعه رشت و لاهیجان تا نمایندگی در مجلس خبرگان و شورای اسلامی در کنار خدمات ماندگار اجتماعی و فرهنگی همچون تأسیس دانشگاه آزاد لاهیجان، آسایشگاه سالمندان و معلولین، و بنای حوزه علمیه امیرالمؤمنین (ع) همگی از خدمات وی بود.
در این مراسم حاضران با برگزاری مراسم نوحه و عزاداری، یاد نماینده سابق ولی فقیه در گیلان را گرامی داشتند.