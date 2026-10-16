جمعی از مادران و همسران شهدا امشب به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) در میدان شهدای مشهد گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)، نماد صبر و ایستادگی، مزار شهدای گمنام میدان شهدای مشهد شاهد گردهمایی مادران و همسران شهدا بود.

در این همایش، داستان حماسیِ شهید «عشق» بازگو شد؛ پرستار مشهدی که در میانه‌ جبهه‌ های جنگ رمضان، در حالی که در حال خدمت به رزمندگان بود، جان خود را فدای وطن کرد.

تجلیل از همسر این شهید، یادآور نقش بی‌ بدیل پرستاران و زنان در مسیر دفاع مقدس و پیوند عمیقِ مهارتِ خدمت با روحیه ایثارِ زینبی است.