استاندار ایلام با حضور در منزل خانواده معظم شهیدان والامقام «علی، عباس و باقر ملکی»؛ ضمن دیدار و دلجویی از این خانواده مومن و انقلابی؛ یاد و خاطره مرحومه «بانو محمدیان»، همسر شهید علی ملکی و مادر شهیدان عباس و باقر ملکی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی به همراه جمعی از مسئولان استانی با خانواده شهیدان «علی، عباس و باقر ملکی» دیدار کرد.

وی در این دیدار؛ شهدا را از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی استان و معماران راستین ایستادگی خواند و افزود: مادران شهدا نه تنها فرزندانی برومند برای پاسداری از ارزش‌ها تربیت کرده‌اند؛ بلکه نمونه‌ای از ایمان، پایداری و ایثار هستند.

کرمی افزود: خانواده‌های معظم شهدا ریشه‌های تنومند درخت تناور انقلاب اسلامی هستند و ما امروز بیش از هر زمان دیگری به گذشت، ایثار و فداکاری این خاندان افتخار می‌کنیم و راه و آرمان آنان، چراغ راه خدمتگزاری خادمان مردم در استان خواهد بود