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رزمایش مواسات و کمک مومنانه بعثت در تهران امروز (جمعه ۲۴ مهر) از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب برگزار شد. در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه با مشارکت گسترده مردم، مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و بازاریان توزیع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این روایتی است از همدلی و ایثار مالی مردم ایران اسلامی تا شکست محاسبات دشمن.
حماسه ای دیگر از ملتی مبعوث که امروز برای چندمین بار نشان دادند فداکاری و جان فدایی فقط به جان محدود نیست. مثل عروس و دامادی که بخشی از جهیزیه خود را برای کمک آوردند.