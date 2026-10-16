برگزاری رزمایش مواسات و کمک مومنانه بعثت

رزمایش مواسات و کمک مومنانه بعثت در تهران امروز (جمعه ۲۴ مهر) از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب برگزار شد. در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته کمک مومنانه و جهیزیه با مشارکت گسترده مردم، مدارس، مساجد، هیئات مذهبی و بازاریان توزیع شد.