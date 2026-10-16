به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جان و گرامیداشت روز اراک در هفته آینده گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه‌های مختلف، از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای همچون امام راحل، اندیشمندان و مفاخر، سرداران بزرگ اسلام و توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی مهد مفاخر و مشاهیر است، افزود: جوانان باید در این سرزمین منشأ آثار بزرگ علمی و صنعتی باشند و برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ایستادگی ملت ایران و کشور‌های اسلامی در برابر استکبار جهانی اظهار کرد: ملت ایران و کشور‌های اسلامی با اتکا به ایمان، قرآن و ولایت‌پذیری، همچنان محکم پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد استکبار به اهداف خود دست یابد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی سراسری جان‌فدایان در هفته آینده گفت: این راهپیمایی بیانگر نه قاطع ملت ایران به استکبار جهانی، آمریکا، ترامپ و رژیم صهیونیستی و آری گفتن به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت برقراری امنیت فراگیر در منطقه افزود: امنیت حق همه ملت‌های مسلمان است و مستکبران باید بدانند جنایات آنان در غزه و دیگر نقاط جهان بی‌پاسخ نخواهد ماند.

امام جمعه اراک در ادامه با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، حرفه پرستاری را عبادتی ارزشمند دانست و گفت: پرستاران با تأسی از الگوی صبر و مقاومت حضرت زینب (س)، در جریان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، جلوه‌هایی از جهاد، ایثار و خدمت را به نمایش گذاشتند و شایسته قدردانی هستند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: انتظار می‌رود با توزیع عادلانه منابع و اصلاح نظام پرداخت‌ها، رسیدگی به مطالبات معیشتی پرستاران با اولویت دنبال شود.