با هدف کاهش توقف ناوگان تجاری، رویه حمل یکسره کالا به دنبال مصوبه ستاد ملی گذر در معبر زمینی دوغارون تایباد اجرا می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر پایانه مرزی دوغارون اظهار کرد: رویه گمرکی، لجستیکی و مرزی حمل یکسره کالا که در ستاد ملی گذر به تصویب رسید و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در مرز زمینی دوغارون اجرا می‌ شود که هدف از آن، کاهش ایستایی و توقف ناوگان تجاری در معابر مرزی است.

محسن رکنی افزود: هم اکنون حدود ۶۰ درصد از حجم ترددهای نیمه نخست امسال در مرز دوغارون به رویه حمل یکسره کالا اختصاص دارد و ۴۰ درصد مربوط به تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ کالا می‌ شود.

وی با بیان اینکه مرز محل عبور است و نه توقف، ادامه داد: بر اساس مصوبه حمل یکسره کالا، ارزیابی و نمونه‌گیری‌ های بار توسط دستگاه متولی در مبدا بارگیری انجام می‌ شود و فقط پایش نهایی از لحاظ بررسی اسناد و نظارت بر قاچاق احتمالی در مرزهای خروجی صورت می‌ گیرد تا کامیون و راننده هر چه سریع‌ تر و روان‌ تر عازم کشور مقصد شود.

مدیر پایانه مرزی دوغارون بیان کرد: هم‌ اکنون میانگین آمار خروج روزانه کامیون‌ ها از طریق این گذرگاه به سمت افغانستان، از ۶۵۰ دستگاه در شهریورماه به ۷۰۰ دستگاه در مهرماه رسیده و شلوغی و ازدحام ناوگان تجاری در توقفگاه‌ های پس‌ کرانه مرز دوغارون نیز به آرامش نسبی دست یافته است.

رکنی تصریح کرد: با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ های اجرایی و نظارتی مستقر در مرز دوغارون، افزایش روزانه ترددها و کاهش مدت زمان توقف کامیون‌ ها در کانون توجهات قرار گرفته؛ البته کم شدن حجم خودروهای ورودی به این مرز از داخل کشورمان هم در کاهش ازدحام بی‌ تأثیر نبوده است.

وی اضافه کرد: در ماه جاری حمل یکسره کالاهای صادراتی در مرز دوغارون در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌ شود و در بخش ترانزیت کالا، مدت زمان ایستایی از ۲۴ شب به ۱۴ شب رسیده است.

مدیر پایانه مرزی دوغارون با اشاره به رویه تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ کالا گفت: تأکید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای بر حمل یکسره کالاست؛ زیرا تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ در مرزهای زمینی، علاوه بر ایجاد معطلی برای ناوگان و رانندگان، واسطه‌ گری‌ های نامتعارف را افزایش می‌ دهد و ارزش افزوده را نزدیک به صفر و ناچیز می‌ کند.

رکنی افزود: هم‌ اکنون به منظور تسریع و تسهیل در رفت و آمد کامیون در مرز دوغارون، مدت زمان خواب ناوگان در بخش تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است؛ در حالی که این مدت زمان در ماه‌ های گذشته بین ۴ تا ۱۴ شب بود.

وی خاطرنشان کرد: حمل یکسره کالا در بخش صادرات موجب کاهش هزینه‌ های حمل و نقل و افزایش حجم مراودات تجاری میان ایران و افغانستان خواهد شد.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.