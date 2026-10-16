به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در بازی فینال لیگ مناطق زیر ۱۶ سال کشور با ۳ گل برابر تیم آریو اسلام شهر به برتری رسید و ضمن کسب عنوان قهرمانی، به لیگ برتر این رده سنی صعود کرد.

دلسوختگان پیش از این بازی و در مرحله گروهی تیم‌های پرنس بیرجند، آریو اسلام‌شهر، پارسان خمینی‌شهر و فاتح اسدآباد را شکست داده بود و در نیمه نهایی هم با غلبه بر آراز اسپورت مشکین شهر، راهی بازی پایانی شده بود.

رقابت‌های فوتسال لیگ مناطق زیر ۱۶ ساله‌های ایران در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد.