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دلسوختگان قم با قهرمانی در لیگ فوتسال مناطق زیر ۱۶ سال ایران، جواز صعود به لیگ برتر این رده سنی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در بازی فینال لیگ مناطق زیر ۱۶ سال کشور با ۳ گل برابر تیم آریو اسلام شهر به برتری رسید و ضمن کسب عنوان قهرمانی، به لیگ برتر این رده سنی صعود کرد.
دلسوختگان پیش از این بازی و در مرحله گروهی تیمهای پرنس بیرجند، آریو اسلامشهر، پارسان خمینیشهر و فاتح اسدآباد را شکست داده بود و در نیمه نهایی هم با غلبه بر آراز اسپورت مشکین شهر، راهی بازی پایانی شده بود.