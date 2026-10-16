استاندار خوزستان با حضور در منزل خانواده زنده‌یاد امیرحسین گودرزی بابادی، از اقدام فداکارانه آنان در اهدای اعضای بدن فرزندشان به بیماران نیازمند قدردانی کرد و گفت: نام این جوان در زمره شهیدان گرانقدر ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با خانواده معزز زنده‌یاد امیرحسین گودرزی بابادی بیان داشت: این جوان برومند در جریان انتقال از محل مأموریت به نقطه‌ای دیگر دچار آسیب شد و به رحمت الهی پیوست.

وی با تجلیل از اقدام انسانی خانواده این جوان افزود: خانواده محترم، فداکار و عزیز این فرزند برومند، در یک اقدام فداکارانه و انسانی، اعضای بدن این عزیز سفرکرده را به بیماران نیازمند اهدا کردند و این ایثار، جلوه‌ای بی‌بدیل از انسانیت و نوع‌دوستی است.

استاندار خوزستان با ابراز همدردی با خانواده داغدار تصریح کرد: از صمیم قلب با این خانواده محترم، خاندان گرانقدرشان، ایل محترم بختیاری و خاندان بابادی ابراز همدردی می‌کنم و در غم آنان شریک هستیم.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه این ایثار خاطرنشان کرد: احساس می‌کنیم که واقعاً فرزند خودمان را در این مسیر از دست دادیم و خداوند ان‌شاءالله به این خانواده محترم صبر و شکیبایی عنایت کند؛ مطمئنم که این شهید الان در بهشت است و هم‌نشین شهیدان خواهد بود.

وی در پایان با تعهد به پیگیری ثبت نام این جوان اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد که نام این عزیز در زمره شهیدان گرانقدر ثبت و ضبط شود و موضوعات دیگر نیز انشاءالله دنبال خواهد شد.

زنده‌یاد امیرحسین گودرزی بابادی، جوان ۲۳ ساله اهل شهرستان لالی خوزستان و ساکن اهواز، در حال گذراندن خدمت سربازی در کازرون بود که در یک حادثه غیرمترقبه دچار مرگ مغزی شد . این حادثه ناشی از گزش بوده است .

پس از وخامت وضعیت جسمانی، امیرحسین با بالگرد از بیمارستان کازرون به بیمارستان پیوند شیراز منتقل شد و تلاش‌های کادر درمان برای نجات او به سرانجام نرسید . خانواده او در اوج داغ و ناباوری، با تصمیمی فداکارانه، اعضای بدن فرزندشان را برای پیوند اهدا کردند .

بر اساس گزارش‌ها، این جوان فداکار با اهدای ۱۰ عضو اصلی بدن و بخش وسیعی از دیگر اعضای خود، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید . امیرحسین پیش از این نیز در عرصه ورزش، به‌ویژه رشته شنا، افتخاراتی برای کشور کسب کرده بود .