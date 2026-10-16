سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان از برقراری پروازهای فرودگاه شهدای خرمآباد به مقصد تهران و بازگشت مسیر از هفته ی آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛احسان کرمزاده گفت:با پیگیریهای مستمر استاندار لرستان از طریق شرکت فرودگاههای کشور، پروازهای فرودگاه شهدای خرمآباد پس از چند ماه وقفه، از هفته ی آینده در مسیر خرمآباد ـ تهران و مسیر بازگشت از تهران به خرم آباد از سر گرفته میشود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستانافزود: همچنین پیگیریها برای برقراری دوباره پروازهای خرمآباد به مقصد مشهد مقدس و مسیر برگشت در حال انجام است.