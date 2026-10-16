در فصل برداشت طلای سرخ، تورهای گردشگری زعفران به مقصد تربت حیدریه برای معرفی ظرفیت‌ های کشاورزی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی این شهرستان برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تربت حیدریه گفت: با هدف بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های گردشگری کشاورزی، امسال نیز همانند سال‌ های گذشته، بستر مناسبی برای حضور گردشگران و علاقمندان به طبیعت در مزارع زعفران فراهم شده است.

علی محمدی با تأکید بر اینکه تورهای گردشگری زعفران تنها یک بازدید ساده نیست، افزود: این تورها تجربه‌ ای همه‌ جانبه است که شامل تماشای مراحل برداشت سنتی گل‌ های زعفران در سپیده‌ دم، بازدید از تنها پژوهشکده زعفران ایران، بازدید از بزرگترین بازار گل کشور، بازدید از کارگاه‌ های فرآوری و بسته‌ بندی و آشنایی با آداب و رسوم محلی کشاورزان و صرف غذاهای زعفرانی منطقه است.

او با اشاره به اهمیت برندسازی محصول زعفران گفت: حضور گردشگران در مزارع و مشاهده مستقیم کیفیت و اصالت محصول، تأثیر شگرفی در معرفی برند زعفران تربت‌حیدریه به بازارهای داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رونق اقتصادی روستاهای منطقه کمک شایانی کند.

محمدی با دعوت از هموطنان برای تجربه این سفر پاییزی خاطره‌ انگیز، تصریح کرد: هماهنگی‌ های لازم با دستگاه‌ های اجرایی و آژانس های گردشگری برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران انجام شده است، همچنین در کنار بازدید از مزارع، امکان آشنایی با دیگر جاذبه‌ های تاریخی و گردشگری منطقه نیز برای مسافران فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این نوع گردشگری، تربت‌ حیدریه به مقصدی پایدار برای گردشگری کشاورزی در ایران تبدیل شود.