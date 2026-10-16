در پاکستان، حجاب نه مانعی برای تحصیل و پیشرفت، بلکه بخشی از هویت دینی و فرهنگی بسیاری از دختران این کشور است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، در پاکستان، حجاب نه مانعی برای تحصیل و پیشرفت، بلکه بخشی از هویت دینی و فرهنگی بسیاری از دختران این کشور است؛ جامعه‌ای که در آن، با وجود نبود الزام عمومی به رعایت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها، شمار زیادی از دختران با انتخاب خود پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

دختران محجبه پاکستانی در کنار دیگر دانش‌آموزان، در رقابت‌های علمی و آموزشی حضور دارند و موفقیت آنان نشان می‌دهد که پوشش اسلامی، مانعی برای دانش‌اندوزی، خلاقیت و دستیابی به جایگاه‌های برتر علمی نیست.

تجربه جامعه پاکستان پیامی روشن برای کشور‌هایی دارد که حجاب را در مراکز آموزشی ممنوع کرده‌اند؛ پیشرفت علمی و رعایت ارزش‌های دینی، دو مسیر متضاد نیستند و بالعکس به رشد و بالندگی در مسیر توسعه فرهنگی کمک زیادی میکنند.

به جای محدود کردن پوشش دانش‌آموزان، باید فرصت آموزش، انتخاب و شکوفایی استعداد‌ها را برای همه فراهم کرد.